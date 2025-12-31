Capodanno in TV sfida totale | piazze musica live e grandi film per la notte del 31 dicembre

Per il Capodanno in TV, diverse proposte offrono intrattenimento e spettacolo per la notte del 31 dicembre. Tra eventi in diretta da piazze italiane e programmi dedicati, si alternano musica, film e momenti di convivialità. Le trasmissioni, con conduttori e ospiti diversi, accompagnano gli spettatori nel countdown verso il nuovo anno, offrendo opzioni per tutti i gusti e le fasce di età.

“L’Anno che Verrà” da Catanzaro con Marco Liorni e “Capodanno in Musica” da Bari con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, il countdown verso il 2026 si accende tra star, concerti, cinema d’autore e classici per tutta la famiglia.. Mentre le lancette dell'orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte che segnerà l'ingresso nel 2026, il panorama televisivo italiano si trasforma in un palcoscenico vibrante, pronto a celebrare il rito collettivo del passaggio d'anno. La serata del 31 dicembre 2025 si preannuncia come un confronto mediatico di alto profilo, una vera e propria competizione tra le ammiraglie Rai e Mediaset che metteranno in campo produzioni imponenti, tra performance dal vivo e collegamenti dalle piazze più suggestive della penisola. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Capodanno in TV, sfida totale: piazze, musica live e grandi film per la notte del 31 dicembre Leggi anche: Programmi TV mercoledì 31 dicembre 2025: show e film di Capodanno Leggi anche: La Ruota della Fortuna fa slittare Capodanno in Musica: Gerry Scotti in onda il 31 dicembre Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno in TV, sfida totale: piazze, musica live e grandi film per la notte del 31 dicembre. Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro: non solo musica. I film imperdibili - Da Rai 1 con Liorni a Canale 5 con Panicucci e Rovazzi, ma anche Radio e tanti film: ecco tutti gli appuntamenti in Tv per l'ultimo dell'anno. libero.it

