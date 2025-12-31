Capodanno in tv | gli show per attendere il countdown

Stasera le emittenti televisive offrono una varietà di programmi per salutare l’anno in arrivo, tra show dedicati al countdown e film a tema. È un’occasione per trascorrere la serata in compagnia, scegliendo tra intrattenimento e proposte cinematografiche. In questo articolo, esploreremo le principali opzioni disponibili in televisione per attendere insieme la mezzanotte in modo semplice e rispettoso delle preferenze di ogni spettatore.

Diversi gli show che propongono le tv generaliste questa sera per attendere insieme il countdown di Capodanno, ma non mancano anche i film a tema per trascorrere la serata e aspettare la mezzanotte in maniera diversa.

