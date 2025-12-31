Capodanno in tv da Mattarella alle dirette dalle piazze | la guida ai programmi per l’ultimo dell’anno

Il Capodanno in televisione offre diverse opzioni per trascorrere l’ultimo dell’anno, tra programmi ufficiali e dirette dalle piazze. Alcuni preferiscono seguire i festeggiamenti istituzionali, come il discorso di Mattarella, mentre altri optano per spettacoli e intrattenimento. Questa guida presenta le principali proposte televisive, aiutandoti a scegliere come vivere questa serata in modo semplice e tranquillo.

C’è chi la utilizza per sfruttare il countdown, chi la mette in sottofondo, per riuscire magari a distrarsi davanti all’ennesima domanda inopportuna del Cenone. La tv però rimane da sempre una protagonista delle cene di Capodanno. E quest’anno il palinsesto offre una vasta scelta per chi cerca il concertone in pizza e chi invece ama vedersi un film aspettando la mezzanotte. Ecco qui una breve guida tv per la sera di Capodanno. Il messaggio del Presidente della Repubblica. Come da consuetudine alle 20.30 verrà trasmesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dal Palazzo del Quirinale, farà i suoi auguri agli italiani e darà il suo messaggio a reti unificate. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ultimo dell'anno a Firenze, le piazze protagoniste della festa

Leggi anche: Guida all'ultimo weekend dell'anno: gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno in Tv: tutto quello che c’è da vedere il 31 dicembre e il 1° gennaio; Capodanno sulla Rai con «L’anno che verrà»: chi sono gli ospiti e dove poter vedere il concertone di fine anno; San Silvestro in tv: il discorso di Mattarella, musica e cult in attesa del nuovo anno; 'L’anno che verrà', Liorni festeggia il Capodanno su Rai 1: sfilata di star a Catanzaro. Chi canta e scaletta.

Capodanno 2026 in tv, l'offerta Rai e Mediaset: cast, conduttori, tutto quello che c'è da sapere - Mercoledì 31 dicembre in prima serata Rai 1 e Canale 5 proporranno i loro appuntamenti in diretta per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo ... corriere.it