Capodanno in sicurezza | il decalogo degli esperti per ridurre i rischi di petardi e fuochi d’artificio

Per un Capodanno sicuro, è importante conoscere le precauzioni da adottare durante l’uso di petardi e fuochi d’artificio. Gli esperti del San Camillo Forlanini forniscono un decalogo di consigli utili per prevenire incidenti e proteggere mani, occhi e arti. Seguendo queste indicazioni, è possibile festeggiare con maggiore serenità, riducendo i rischi e garantendo un inizio d’anno all’insegna della sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I consigli del San Camillo Forlanini per prevenire traumi e amputazioni. Mani, occhi e arti sono le parti del corpo più esposte durante i festeggiamenti di fine anno: basta un istante di distrazione perché un momento di festa si trasformi in un grave incidente. Ogni Capodanno, in tutta Italia, si contano migliaia di feriti a causa dell’uso improprio di petardi e fuochi d’artificio. Le lesioni colpiscono sia adulti sia minori e, in circa il 7% dei casi, si tratta di traumi gravi con danni permanenti, come amputazioni o perdita della vista. I dati delle forze dell’ordine indicano che lo scorso Capodanno è stato registrato il numero più alto di feriti a livello nazionale, superando quota 300. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Capodanno in sicurezza: il decalogo degli esperti per ridurre i rischi di petardi e fuochi d’artificio Leggi anche: Animali e Capodanno: le indicazioni degli esperti per ridurre stress e rischi Leggi anche: Capodanno, vietato l'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio a Desio: multe fino a 500 euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Botti di Capodanno, cani e gatti vanno protetti così. L'esperto: «Alzate il volume della tv e mettete in terra alcuni vestiti»; Siracusa. Operazione ‘Capodanno Sicuro’: la città si blinda per San Silvestro; Capodanno 2026 il decalogo per la salvaguardia degli animali Ecco le regole da seguire; Evitare lesioni a Capodanno: consigli su botti e fai-da-te da seguire. Botti di Capodanno, cani e gatti vanno protetti così. L'esperto: «Alzate il volume della tv e mettete in terra alcuni vestiti» - Ogni anno migliaia di animali muoiono d’infarto, vengono smarriti oppure hanno reazioni incontrollate ... ilmattino.it

Botti di Capodanno, il decalogo per prevenire incidenti - E in circa il 7% dei casi si tratta di traumi gravi, con conseguenze permanenti come amputazioni o perdita della vi ... msn.com

Capodanno 2026, il decalogo per la salvaguardia degli animali. Ecco le regole da seguire - Lo scorso San Silvestro, più di 400 cani e gatti sono morti per i fuochi d'artificio e i «botti» di Capodanno. vanityfair.it

Trani si blinda per garantire un Capodanno di festa e sicurezza. In vista dell'atteso concerto di Edoardo Bennato in Piazza Quercia, che richiamerà migliaia di persone la notte del... Guarda le foto - facebook.com facebook

Trasporti, divieti e sicurezza: tutte le misure per Capodanno in città x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.