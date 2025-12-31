Capodanno in sicurezza ecco tutti i divieti | dai petardi alle piazze a numero chiuso

Per il Capodanno a Roma, sono in vigore specifici divieti per garantire la sicurezza di tutti. L'evento principale si svolgerà al Circo Massimo, con oltre 40.000 partecipanti attesi per il concerto di Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Si raccomanda di rispettare le norme, tra cui il divieto di petardi e di accesso alle piazze a numero chiuso, per vivere la festa in modo sicuro e responsabile.

Nella Capitale c'è massima attenzione per l'evento che si terrà al Circo Massimo e dove sono attese oltre 40mila persone per assistere al concerto di Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. I varchi di accesso saranno dotati di metal detector per evitare che vengano fatti entrare oggetti pericolosi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Capodanno in sicurezza, ecco tutti i divieti: dai petardi alle piazze a numero chiuso Leggi anche: Capodanno blindato nelle piazze. Petardi, alcol e vetro: tutti i divieti Leggi anche: Capodanno a Milano, dal numero chiuso in Duomo ai divieti su alcol e botti: tutte le regole Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Notte di Capodanno: tutti i divieti per una festa in sicurezza; Concerto in sicurezza: tutti i divieti per il Capodanno in piazza Garibaldi; Trasporti, divieti e sicurezza: tutte le misure per Capodanno in città; Capodanno a Vicenza: stop ai botti e regole per festeggiare in sicurezza. Concerto in sicurezza: tutti i divieti per il Capodanno in piazza Garibaldi - Per un concerto di Capodanno in Piazza sicuro, scattano i divieti: non potranno essere vendute le bevande nelle lattine e nelle bottiglie di vetro. gazzettadiparma.it

Capodanno Catania, preparativi in corso: tutti i divieti emanati - Al via tutti i preparativi in piazza Duomo per l’allestimento del grande palco, che la notte del 31 dicembre accoglierà il concerto- catania.liveuniversity.it

Capodanno, regole e divieti: no a botti, bevande in vetro, lattine chiuse, contenitori sigillati, e spray urticante - Rive transennate, attorno al bacino di San Marco si arriva a quota trentamila e poi non si passa più. ilgazzettino.it

UNBOXING e SPARO di una CARICO di CAPODANNO da 100€ e di una BOX da 50 PETARDI da 5€

Trani si blinda per garantire un Capodanno di festa e sicurezza. In vista dell'atteso concerto di Edoardo Bennato in Piazza Quercia, che richiamerà migliaia di persone la notte del... Guarda le foto - facebook.com facebook

Trasporti, divieti e sicurezza: tutte le misure per Capodanno in città x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.