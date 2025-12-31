Capodanno in sicurezza a Monteforte Irpino l' ordinanza che vieta l' uso dei botti

Da avellinotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del Capodanno, il comune di Monteforte Irpino ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso dei botti per garantire una notte di festa sicura e responsabile. L’amministrazione invita i cittadini a celebrare con gioia, rispettando le norme di sicurezza, e augura un nuovo anno sereno e prospero. Questa misura mira a tutelare la salute e il benessere di tutti, contribuendo a un’immacolata e tranquilla notte di fine anno.

Una notte di San Silvestro di gioia e di festa ma senza eccessi: un Capodanno in sicurezza, insomma. In vista dell’ultima notte dell’anno, l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio, porge a tutti i cittadini un sincero augurio di un 2026 ricco di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bastia Umbra, niente botti per Capodanno: ordinanza del sindaco vieta fuochi d'artificio

Leggi anche: «Ecco perché non è stata adottata un'ordinanza che vieta i botti»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Capodanno sicuro: maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali nel territorio irpino.

capodanno sicurezza monteforte irpinoCapodanno in sicurezza a Monteforte (AV) - In questo senso, su proposta dell’assessore alla Tutela degli animali, Francesca De Santis, con ordinanza sindacale è stato disposto su tutto il territorio comunale di Monteforte Irpino il divieto di ... msn.com

capodanno sicurezza monteforte irpinoCapodanno sicuro: maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali nel territorio irpino - In vista delle festività di fine anno, la Guardia di Finanza di Avellino ha intensificato le attività di controllo sul territorio per garantire la sicurezza pubblica e prevenire la commercializzazione ... irpiniaoggi.it

capodanno sicurezza monteforte irpinoCapodanno, sequestrati dalla Gdf 100mila fuochi d’artificio - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a ridosso del capodanno, hanno intensificato i controlli tesi alla verifica delle modalità di stoccaggio e vendita di fuochi di artificio ... corriereirpinia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.