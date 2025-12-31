Capodanno in sicurezza a Monteforte Irpino l' ordinanza che vieta l' uso dei botti

In vista del Capodanno, il comune di Monteforte Irpino ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso dei botti per garantire una notte di festa sicura e responsabile. L’amministrazione invita i cittadini a celebrare con gioia, rispettando le norme di sicurezza, e augura un nuovo anno sereno e prospero. Questa misura mira a tutelare la salute e il benessere di tutti, contribuendo a un’immacolata e tranquilla notte di fine anno.

Una notte di San Silvestro di gioia e di festa ma senza eccessi: un Capodanno in sicurezza, insomma. In vista dell'ultima notte dell'anno, l'amministrazione comunale di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio, porge a tutti i cittadini un sincero augurio di un 2026 ricco di.

