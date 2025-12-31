Per il Capodanno in Puglia, le famiglie spenderanno in media circa 130 euro per il cenone casalingo, con alcune differenze legate alle scelte di menu. Nonostante i costi varino dai 150 ai 300 euro, molte optano per soluzioni più contenute. Negli agriturismi, si registrano circa 20mila presenze, confermando l’interesse per le tradizioni e le atmosfere tipiche della regione in occasione della festa di fine anno.

Per il cenone di fine anno la spesa media delle famiglie pugliesi si attesterà intorno ai 130 euro anche se non mancano differenze significative con chi metterà in conto menù da 150 euro chi arriverà a 300 euro per una tavola senza rinunce e chi invece cercherà di contenere i costi restando tra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Capodanno in Puglia, 130 euro a famiglia per il cenone in casa: 20mila presenze negli agriturismi

