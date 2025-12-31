Capodanno in piazza Spazio agli Zero Assoluto | Serata da non perdere

Stasera, Piazza del Popolo accoglie la tradizionale festa di Capodanno, con l’evento principale dedicato agli Zero Assoluto. La serata, a partire dalle 22, si svolge nella Sala Ceci della Pinacoteca Civica di Palazzo Arengo, dove è stata presentata la ‘Notte dell’Ultimo dell’Anno’. Un’occasione per salutare l’anno in modo semplice e condiviso, in un contesto intimo e rispettoso delle normative in vigore.

La Sala Ceci della Pinacoteca Civica di Palazzo Arengo ha ospitato la presentazione della 'Notte dell'Ultimo dell'Anno' in Piazza del Popolo in programma questa sera a partire dalle ore 22. Il neo assessore agli eventi Gianni Silvestri assieme al sindaco Marco Fioravanti, a Paolo Catalini dell'agenzia Jam Session che organizzerà l'evento e alla presentatrice Manuela Cermignani, hanno illustrato i vari momenti della serata. "Un appuntamento immancabile – ha subito dichiarato l'assessore Gianni Silvestri – un momento di aggregazione e di spensieratezza in attesa di brindare all'arrivo del nuovo anno.

