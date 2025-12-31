Capodanno in piazza a Vasto | vietata l’introduzione di contenitori in vetro e latta
Per il Capodanno 2025 a Vasto, in piazza Pudente, è stato stabilito il divieto di portare contenitori in vetro e latta. La misura, in vigore dalla sera del 31 dicembre alle 22:30, mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ordine pubblico durante la festa di fine anno. Si invita la cittadinanza a rispettare le disposizioni per un evento sicuro e ordinato.
Vietata l’introduzione di contenitori in vetro e latta a Vasto, in occasione della grande festa di Capodanno in piazza Pudente, nella serata del 31 dicembre 2025, con inizio alle ore 22:30. Il sindaco ha firmato un'apposita ordinanza che vieta l’introduzione e il possesso, nell’area dell’evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Concerto di Capodanno in piazza del Popolo, niente contenitori di vetro. Divieti di sosta e transito
Leggi anche: Capodanno in piazzale Alpini: il Comune vieta articoli pirotecnici, spray e contenitori in vetro
Vasto, domani il Capodanno in piazza. Il programma della serata; Capodanno a piazza della Rocca: Gemelli Diversi, dj per tutta la notte e fontane musicali; Settimana bianca in montagna: calano i prezzi; Capodanno in piazza a Polignano.
Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze a numero chiuso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze a numero chiuso ... tg24.sky.it
Capodanno, ordinanze e divieti per festeggiare in sicurezza - Botti, vetro, alcol e piazze a numero chiuso: le ordinanze e i divieti per Capodanno nelle città italiane per festeggiare in sicurezza. msn.com
Capodanno a Bari: tutte le modifiche a traffico e sosta per il Concertone in piazza Libertà - L'ordinanza comunale stabilisce divieti e aree riservate dal 27 dicembre al 4 gennaio, potenziati anche i servizi park&ride ... lagazzettadelmezzogiorno.it
#AvvisoTS - Ordinanze di Capodanno Si ricordano le disposizioni in occasione dei festeggiamenti e dello spettacolo di Capodanno che si terranno in Piazza Unità d’Italia, nella notte fra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Link al comunicato e ordinan - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.