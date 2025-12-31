Capodanno in piazza a Vasto | vietata l’introduzione di contenitori in vetro e latta

Per il Capodanno 2025 a Vasto, in piazza Pudente, è stato stabilito il divieto di portare contenitori in vetro e latta. La misura, in vigore dalla sera del 31 dicembre alle 22:30, mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ordine pubblico durante la festa di fine anno. Si invita la cittadinanza a rispettare le disposizioni per un evento sicuro e ordinato.

#AvvisoTS - Ordinanze di Capodanno Si ricordano le disposizioni in occasione dei festeggiamenti e dello spettacolo di Capodanno che si terranno in Piazza Unità d’Italia, nella notte fra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Link al comunicato e ordinan - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.