Capodanno in musica le anticipazioni | tutti gli ospiti con Federica Panicucci e Rovazzi

Per il Capodanno 2023, Mediaset propone uno spettacolo musicale con ospiti come Federica Panicucci e Rovazzi. Un evento pensato per offrire un intrattenimento di qualità, senza eccessi né sensazionalismi. In questa occasione, si uniscono musica e intrattenimento in un appuntamento che mira a creare un momento di condivisione e relax, accompagnando il pubblico nell’ultimo giorno dell’anno con professionalità e sobrietà.

Si dice che Capodanno sia la festività deludente per eccellenza. Tanti preparativi, pressioni per divertirsi a ogni costo e poi? Al di là di quelle che sono le esperienze pregresse di ognuno, però, Mediaset ha messo in piedi uno show davvero niente male. Questa sera, mercoledì 31 dicembre 2025, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi saranno in diretta su Canale 5 da Piazza Libertà di Bari. Il duo presenterà Capodanno in musica, con numerosissimi ospiti d’eccellenza che si alterneranno. Come seguire il Capodanno di Mediaset. Capodanno in musica sarà apprezzabile in modi differenti, a partire da quello canonico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Capodanno in musica, le anticipazioni: tutti gli ospiti con Federica Panicucci e Rovazzi Leggi anche: Capodanno in musica: confermata l’accoppiata Panicucci- Rovazzi, sebbene ci siano tensioni Leggi anche: CAPODANNO IN MUSICA: IL CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON FEDERICA PANICUCCI Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno in musica e L'anno che verrà in tv: tutti gli ospiti su Canale 5 e Rai 1; “Capodanno in musica”, condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi, su Canale 5; Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro: non solo musica. I film imperdibili; Concerto di Natale 2025, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta. Capodanno, da Roma a Milano: tutti i concerti per la notte di San Silvestro - Da Mengoni a Elodie, da Fabri Fibra ai Pinguini Tattici Nucleari: ecco la mappa dei principali eventi gratuiti ... msn.com

Capodanno con musica live, radio e dj set: tutti gli appuntamenti a Treviso e in provincia - Il nuovo anno sta per arrivare e sono tanti gli eventi in tutta la Marca che si apprestano a dare il benvenuto al 2026. ilgazzettino.it

Fabio Rovazzi racconta il suo “Capodanno in musica” - Tra gli artisti che saliranno sul palco ci sono Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony ... sorrisi.com

Pronti per festeggiare un Capodanno tra musica, live show e dj set in una "grande discoteca a cielo aperto"! Bellaria Igea Marina è pronta con il suo ! Il 31 dicembre ti aspettiamo sul Viale P. Guidi per festeggiare insieme c - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.