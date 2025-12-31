Capodanno in Musica 2026 su Canale 5 si svolge in diretta, offrendo uno spettacolo musicale fino a tarda notte. L’evento inizia alle 21:30 e si conclude circa alle 2:00. La scaletta include artisti italiani e internazionali, tra cui [elenco dei cantanti confermati]. Ecco tutte le informazioni sugli orari e la lista dei partecipanti per vivere al meglio la festa di fine anno.

A che ora inizia Capodanno in Musica 2026, la scaletta cantanti della lista. Ecco tutti i cantanti confermati per Capodanno in Musica 2026. L’evento andrà in onda il 31 dicembre 2025 da Piazza Libertà a Bari, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli e Iva Zanicchi. Ma Capodanno in Musica 2026 è in diretta o registrato su Canale 5? Ecco a che ora inizia Capodanno in Musica 2026 e a che ora finisce su Canale 5. Capodanno in Musica 2026 è in diretta o registrato, dove lo fanno. L’evento andrà in onda mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta da Piazza Libertà a Bari, su Canale 5. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Capodanno in Musica 2026 è in diretta o registrato, a che ora inizia e finisce su Canale 5: scaletta cantanti della lista

Leggi anche: Capodanno in musica e L’Anno che verrà: ecco chi sono i cantanti di stasera su Rai 1 e Canale 5 (lista completa)

Leggi anche: A che ora finisce La Ruota dei Campioni, è in diretta o registrato: orario su Canale 5

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Torna il Capodanno in piazza a Castel del Piano: il 31 dicembre musica e divertimento per accogliere il 2026; Video – Capodanno ad Alghero 2026: musica, luci e atmosfera da sogno; Capodanno propositi 2026 | cosa funziona davvero e cosa è meglio evitare; Il Capodanno a Peschici è in piazza con musica ' 70-' 80-' 90.

Capodanno in musica 2026 su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del programma con Federica Panicucci - Federica Panicucci e Fabio Rovazzi salgono sul palco di Piazza Libertà a Bari per l'ultima notte dell'anno. movieplayer.it