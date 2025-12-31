Capodanno in città scatta il coprifuoco

Per il Capodanno in città, sono previste misure di sicurezza rafforzate, tra cui controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine. Piazza Duomo sarà accessibile solo a un massimo di 4.500 persone, adottando un sistema di ingresso a numero chiuso per garantire ordine e sicurezza durante la celebrazione.

Controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine e piazza Duomo a numero chiuso, con una capienza massima di non oltre 4mila 500 persone. Nonostante il calo dei reati, era facilmente intuibile che la notte che ci apprestiamo a trascorrere in attesa del nuovo anno in piazza a Milano quest'anno sarebbe stata più blindata del solito. Negli ultimi anni sono stati infatti i ragazzi che, approfittando del sovraffollamento, hanno dato il peggio durante la notte di San Silvestro in Duomo, inoltre la delinquenza giovanile resta tra i problemi più preoccupanti anche per quel che riguarda l'ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

