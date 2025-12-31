Capodanno i look per le feste firmati Dyson

Per il Capodanno, i look per le feste firmati Dyson offrono soluzioni eleganti e precise. Un dettaglio che può trasformare il tuo stile e rendere speciale ogni momento. Con tecnologia all’avanguardia e attenzione ai dettagli, Dyson permette di ottenere capelli perfetti in modo semplice e affidabile. Scegliere il giusto styling è il primo passo per affrontare l’anno nuovo con stile e sicurezza.

Basta un dettaglio per fare la differenza. E quel particolare che vice su tutto sono i capelli. Niente come un'acconciatura speciale fa svoltare la serata. A maggior ragione a Capodanno.Il celebrity hairstylist Alessandro Maritato, Dyson Ambassador Italia, racconta step-by-step come realizzare a casa gli hair-do che valorizzano tutti i tipi di capelli. E non c'è neanche bisogno di prenotare il parrucchiere. "Ho voluto realizzare tre acconciature pensate per le festività, accomunate da un'idea di eleganza moderna e da un approccio rispettoso della salute del capello, resa possibile dalla tecnologia Dyson, che consente di ottenere risultati professionali con un controllo costante del calore.

