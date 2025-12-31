Capodanno già si festeggia nel mondo

Il Capodanno è già stato celebrato in diverse parti del mondo. Gli abitanti di Kiritimati e dell'atollo di Kiribati sono stati i primi a dare il benvenuto al nuovo anno, seguiti dalla Nuova Zelanda, con Auckland come prima grande città a festeggiare il 2026. Questi eventi segnano l'inizio di una nuova fase temporale, accompagnata da tradizioni e momenti di condivisione.

14.10 I primi ad entrare nel nuovo anno sono stati gli abitanti di Kiritimati, anche chiamata Isola di Natale,e quelli dell' atollo di Kiribati nell'Oceano Pacifico A seguire i festeggiamenti in Nuova Zelanda,con Auckland la prima capitale ad accogliere il 2026,con fuochi d'artificio che hanno illuminato il cielo notturno.I tongani augurano "pace,speranza e benedizione" per il nuovo anno. Nello stesso fuso orario Tuvalu e Isole Figi. Con le Isole Baker e Howland, atolli disabitati del Pacifico, si chiude ufficialmente il giro del mondo.

