Capodanno e bambini attenzione a fumi fuochi artificio | l’allarme dei pediatri

Durante i festeggiamenti di Capodanno, è importante prestare attenzione ai rischi associati ai fuochi artificiali, specialmente per i bambini. I pediatri sottolineano i pericoli legati all'esposizione ai fumi e alle sostanze chimiche presenti nei fuochi d'artificio, che possono causare intossicazioni e problemi respiratori. La prudenza e la sensibilizzazione sono fondamentali per garantire un inizio d'anno sicuro e sereno per i più piccoli.

(Adnkronos) – Attenzione all'intossicazione da fumo dei fuochi d'artificio per i bambini a Capodanno. E' l'allarme lanciato dai pediatri della Simeup (Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica) che fornisce un elenco di regole per prevenire e affrontare eventuali emergenze. "Tradizionalmente il tema dei fuochi d'artificio è stato associato soprattutto ai danni traumatici, che nei

Fuochi d'artificio a Capodanno, l'allarme dei pediatri: «Per i più piccoli attenzione ai fumi, disturbi respiratori in aumento» - Importante appello lanciato dai pediatri della Simeup (Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica), in questo periodo più che mai è importante ... msn.com

Capodanno, rischi respiratori per i bambini: i consigli dei pediatri - I bambini risultano particolarmente vulnerabili, soprattutto nei primi anni di vita o in presenza di asma, bronchiti ricorrenti o esiti di bronchiolite ... napolitoday.it

