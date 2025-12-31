Capodanno di sangue 18 anni senza giustizia per Giuseppe Veropalumbo

Il caso di Giuseppe Veropalumbo, scomparso nel 2005, rimane irrisolto dopo 18 anni. Sono quasi raggiunte le 20.000 firme per chiedere giustizia e fare luce sulla sua scomparsa. Un percorso di sensibilizzazione e impegno civile che continua, mantenendo viva la memoria e la richiesta di verità.

Tempo di lettura: 2 minuti di Carmen Cretoso Mancano pochissime firme per raggiungere le ventimila adesioni. Torre Annunziata e la Campania tutta continua a fare da scudo a Carmela e Ludovica Veropalumbo. Oggi la ferita storica che ancora sanguina tra le famiglie oneste di Torre Annunziata diventa maggiorenne. Diciotto anni fa, la sera di Capodanno del 2007, Giuseppe Veropalumbo, onesto lavoratore e giovane marito e padre veniva colpito da un proiettile all' interno della sua abitazione. La sua morte, un errore compiuto da criminali che avevano altri obiettivi, oltre a quello di confondere spari e proiettili tra i festeggiamenti di fine anno, oggi grida ancora giustizia.

