Capodanno di feste in piazza la voce di Nada e il gospel | scatta il piano sicurezza no ai botti

Per il Capodanno 2025 ad Arezzo, sono previste misure di sicurezza rafforzate, con ordinanze specifiche e inviti al rispetto delle norme. L'evento in piazza, che vedrà la partecipazione di Nada e un gospel, si svolgerà senza fuochi d’artificio per garantire un festeggiamento sicuro e responsabile. È importante seguire le indicazioni delle autorità per un inizio d'anno sereno e rispettoso di tutti.

Arezzo, 31 dicembre 2025 – Il Capodanno tra misure di sicurezza straordinarie, ordinanze ad hoc e appelli al buon senso. Il sindaco ha firmato il divieto per oggi e domani di accendere fuochi d'artificio e petardi in tutta l'area del centro storico. I locali nel raggio di 200 metri da piazza della Libertà, non potranno vendere per asporto vetro e lattine. «Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali» è arrivato anche dall'assessore Carlettini ed è esteso a tutto il territorio comprese periferia e campagna. Intanto è tutto pronto per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno.

