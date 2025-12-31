Capodanno di feste in piazza La voce di Nada e il gospel Scatta il piano della sicurezza

Per il Capodanno in piazza, sono previste iniziative con la musica di Nada e un'esibizione gospel. Contestualmente, vengono adottate misure di sicurezza specifiche, tra cui divieti temporanei di fuochi d’artificio e petardi nel centro storico, per garantire un evento sicuro e ordinato. Le autorità raccomandano il rispetto delle disposizioni e l’attenzione al buon senso durante le celebrazioni di fine anno.

Capodanno tra misure di sicurezza straordinarie, ordinanze ad hoc e appelli al buon senso. Il sindaco ha firmato il divieto per oggi e domani di accendere fuochi d’artificio e petardi in tutta l’area del centro storico. I locali nel raggio di 200 metri da piazza della Libertà, non potranno vendere per asporto vetro e lattine. "Un appello per un capodanno senza botti a tutela degli animali" è arrivato anche dall’assessore Carlettini ed è esteso a tutto il territorio comprese periferia e campagna. Intanto è tutto pronto per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno. IN PIAZZA. Dal pomeriggio è in programma la grande feste gratuita del Comune di Arezzo che culminerà in piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno di feste in piazza. La voce di Nada e il gospel. Scatta il piano della sicurezza Leggi anche: Capodanno in centro storico, attese 29mila persone: scatta il piano della sicurezza Leggi anche: Grande festa di Capodanno in piazza della Libertà: Nada, Nikki e Dj Aladyn per salutare il 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Domani sera Capodanno 2026 in Piazza Matteotti; Capodanno di feste in piazza. La voce di Nada e il gospel. Scatta il piano della sicurezza; Concerti di Capodanno 2026: tutti gli eventi da non perdere; Capodanno 2026 in Emilia-Romagna: le 8 feste in piazza più belle (e sono tutte gratis). Capodanno in piazza 2026: eventi da non perdere nelle principali città italiane - Ecco una selezione delle proposte più interessanti per la notte di San Silvestro. skuola.net

Capodanno sul Garda bresciano: feste in piazza, musica e fuochi - Tanti appuntamenti per salutare il 2025: dj set, concerti live, pattinaggio sul ghiaccio e spettacoli pirotecnici affacciati sul lago ... giornaledibrescia.it

In Bergamasca Capodanno fra musica, Andrea Pucci, fuochi e feste in piazza - Gli eventi organizzati nella città e nella provincia di Bergamo per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026 ... bergamonews.it

Per capodanno, questa scenografica ma soprattutto golosa TORTA DELLE FESTE NATALIZIE NATALE Goloso pan di spagna farcito da mousse alla nutella e cioccolato bianco stupirebbe chiunque Che dite, la realizziamo QUI RICETTA https://blo - facebook.com facebook

Capodanno in Toscana: tutte le piazze e le feste. Alfa, Tiromancino, Irama, sarà un brindisi in musica x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.