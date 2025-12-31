Capodanno da sogno a Varrapodio gratta e vince 50 mila euro con Tombola Super
A Varrapodio, in provincia di Reggio Calabria, un giocatore ha vinto 50.000 euro con il Gratta e Vinci “Tombola Super”. La vincita è avvenuta recentemente presso un esercizio di via Virdia snc, come confermato da Agipronews. Questa occasione rappresenta un momento importante per la comunità locale, offrendo la possibilità di realizzare un sogno per chi ha deciso di tentare la fortuna.
Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, festeggia una vincita da 50mila euro con il Gratta e Vinci "Tombola Super", centrata nei giorni scorsi presso l'esercizio di via Virdia snc, secondo quanto riportato da Agipronews.Il settore del gioco in Calabria mostra segnali di stabilità: nel 2024 la.
