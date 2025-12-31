Capodanno da Roma a Milano | tutti i concerti per la notte di San Silvestro

Per il Capodanno, molte città italiane offrono eventi musicali e spettacoli per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Da Roma a Milano, passando per Genova e Napoli, le piazze si preparano ad accogliere il pubblico con iniziative diverse, garantendo un’occasione di incontro e festa nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Un momento di condivisione che unisce le comunità nel rispetto delle tradizioni e delle normative vigenti.

Da Roma a Milano, da Genova a Napoli, l'Italia scende in piazza a Capodanno per festeggiare tra concerti, musica e spettacolo nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. Da Roma, con un triplo concerto al Circo Massimo, a Catanzaro, che ospiterà l'imponente palco Rai, passando per la sfida a distanza con Mediaset.

Capodanno 2026, tutti i concerti in piazza: a Roma tre in uno (con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai), da Catanzaro quello Rai. A Napoli 4 giorni in musica - Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. leggo.it

Capodanno, cosa fare? Da Roma a Milano fino a Bologna, tutti i concerti nelle piazze italiane - Da Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. msn.com

Niente botti a Capodanno: come ogni anno torna anche in questo 2025 (e inizio 2026) l’ordinanza del sindaco per vietare esplosioni e petardi a Roma. - facebook.com facebook

Botti di Capodanno, sequestri di materiale illegale in tutta Italia. A Roma piccola fabbrica scoperta in un condominio, a Palermo sequestrato capannone x.com

