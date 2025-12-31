A Messina, la Comunità di Sant’Egidio, insieme all’Arcidiocesi, alla Comunità Islamica e ai sindacati, avvia il nuovo anno con una marcia per la pace, partendo da Piazza Cairoli. L’iniziativa coinvolge diverse realtà ecclesiali e associative della città, sottolineando l’importanza di un gesto condiviso di speranza e dialogo per un futuro di solidarietà.

La Comunità di Sant’Egidio con l’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, la Comunità Islamica di Messina, i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e numerose realtà ecclesiali e associative della Città, danno il via al nuovo anno con un passo di pace. Il primo gennaio, Giornata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Capodanno: da Piazza Cairoli parte la marcia per la pace

Leggi anche: Parte da Orsogna la marcia per la pace dedicata al popolo rom

Leggi anche: Capodanno in marcia per la pace, seconda edizione per la camminata modenese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Capodanno a Messina e provincia: gli eventi e qualche consiglio; CAPODANNO A BARI 2026 – PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE; Capodanno 2026: in piazza Duomo party anni '90 e non solo; Capodanno a Bari: tutte le modifiche a traffico e sosta per il Concertone in piazza Libertà.

Capodanno a Bari: tutte le modifiche a traffico e sosta per il Concertone in piazza Libertà - L'ordinanza comunale stabilisce divieti e aree riservate dal 27 dicembre al 4 gennaio, potenziati anche i servizi park&ride ... lagazzettadelmezzogiorno.it