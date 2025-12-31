Capodanno | da Piazza Cairoli parte la marcia per la pace
A Messina, la Comunità di Sant’Egidio, insieme all’Arcidiocesi, alla Comunità Islamica e ai sindacati, avvia il nuovo anno con una marcia per la pace, partendo da Piazza Cairoli. L’iniziativa coinvolge diverse realtà ecclesiali e associative della città, sottolineando l’importanza di un gesto condiviso di speranza e dialogo per un futuro di solidarietà.
La Comunità di Sant’Egidio con l’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, la Comunità Islamica di Messina, i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e numerose realtà ecclesiali e associative della Città, danno il via al nuovo anno con un passo di pace. Il primo gennaio, Giornata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
