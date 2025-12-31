Capodanno con codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve

Il primo gennaio in Toscana si preannuncia caratterizzato da temperature sotto zero, anche in pianura. La giornata potrebbe portare lievi nevicate nelle aree di Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, soprattutto nell’est della regione. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per eventuali problematiche legate al ghiaccio e alla neve, che potrebbero influire sulla viabilità e sulla sicurezza.

