Capodanno con codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve

Il primo gennaio in Toscana si preannuncia caratterizzato da temperature sotto zero, anche in pianura. La giornata potrebbe portare lievi nevicate nelle aree di Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, soprattutto nell’est della regione. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per eventuali problematiche legate al ghiaccio e alla neve, che potrebbero influire sulla viabilità e sulla sicurezza.

Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale. Non è escluso il rischio di qualche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

