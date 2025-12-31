CAPODANNO CON BUBINOBLOG | FESTEGGIA CON NOI INIZIO E FINE ANNO BUON 2026!

Ogni anno, BubinoBlog invita i propri lettori a condividere momenti di festa e auguri per il nuovo anno. Un’occasione semplice e sincera per salutare il 2025 e accogliere il 2026 insieme, anche in forma virtuale. Un punto di incontro per scambiarsi parole di augurio e iniziare il nuovo anno con spirito di comunità. Buon 2026 da BubinoBlog.

Come ogni anno torna “Capodanno Con BubinoBlog”, un luogo virtuale dove festeggiare il Capodanno e scambiarsi gli auguri. Tra poche ore saremo già nell’anno nuovo e le ammiraglie schierano i loro veglioni. Ma sono tante le manifestazioni non solo in televisione e in radio ma anche nelle piazze di tutta Italia. RAI1 – L’ANNO CHE VERRA’ Conduce Marco Liorni, subito dopo il Discorso del Presidente Mattarella Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Nina Zilli, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello, Antonino e altri ancora. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Leggi anche: Buon anno, buon 2026. Le migliori frasi per fare gli auguri a Capodanno

Leggi anche: BUON NATALE BUBINOBLOG! GLI AUGURI DI ANTONELLA CLERICI PER UN ANNO FELICISSIMO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno, da Kiribati e Sydney al resto del mondo: i festeggiamenti dove è già il 2026. Il video - Las islas de Kiritimati, en Kiribati, junto con Samoa y Tonga, fueron las primeras en despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, gracias a sus husos ... tg.la7.it