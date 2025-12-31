Capodanno blindato nelle piazze Petardi alcol e vetro | tutti i divieti

Per il Capodanno di quest’anno, sono state adottate misure di sicurezza rafforzate nelle piazze principali. Con l’obiettivo di garantire un evento sicuro e ordinato, saranno presenti oltre 80 agenti in divisa e sono stati istituiti divieti su petardi, alcol e vetro. Queste restrizioni mirano a prevenire incidenti e garantire un festeggiamento tranquillo per tutti i partecipanti.

Un Capodanno blindato per la notte più lunga dell'anno. In piazza si amplificano i rinforzi e 80 uomini in divisa garantiranno la sicurezza, la tutela e l'ordine pubblico. Perché festeggiare e divertirsi va bene, ma senza eccedere. Ecco allora il programma stilato dalla Prefettura che vede impegnati 80 uomini a Cesena e Cesenatico, tra polizia, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza e addetti alla vigilanza. "Il tema della sicurezza pubblica è stato trattato in Prefettura – spiega il questore Claudio Mastromattei –. Nel Cesenate c'è il divieto assoluto di accedere con le auto nella piazza del Popolo dove si terrà il concerto di fine anno.

