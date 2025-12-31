Capodanno blindato in Duomo | varchi e limite a 4.500 persone Galleria sorvegliata speciale presìdi dalla Centrale a Selinunte

Il Capodanno a Milano si svolge con misure di sicurezza rafforzate in piazza Duomo, dove sono stati istituiti varchi e un limite di 4.500 persone. La Galleria è sotto sorveglianza speciale, con presidi dalla Centrale a Selinunte. Nonostante l'assenza di eventi ufficiali, le restrizioni garantiscono un passaggio sicuro e ordinato per chi desidera avvicinarsi all’iconico monumento per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Milano – Capodanno blindato in piazza Duomo. Come negli anni scorsi del resto, sebbene ormai da tempo non ci siano eventi in programma nel luogo più iconico della città per salutare l’arrivo del 2026. Tuttavia, i precedenti recenti consigliano di prestare la massima attenzione a chi si presenterà in centro per festeggiare insieme, così da intercettare in partenza o quantomeno monitorare i movimenti di chi ha intenzione di andare in strada solo per generare caos o per commettere reati approfittando della folla che inevitabilmente si creerà. Anche perché le strutture già montate all’ombra della Madonnina in vista dell’appuntamento a cinque cerchi in programma a febbraio hanno ridotto il numero massimo di persone che la piazza può contenere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Capodanno blindato in Duomo: varchi e limite a 4.500 persone. Galleria sorvegliata speciale, presìdi dalla Centrale a Selinunte Leggi anche: Capodanno a Milano blindato: massimo 4.500 persone in piazza Duomo e fuochi d’artificio vietati. Telecamere di sicurezza in Galleria Vittorio Emanuele II Leggi anche: Duomo, Capodanno blindato. Festa per solo 4.500 persone La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno blindato in Duomo: varchi e limite a 4.500 persone. Galleria sorvegliata speciale, presìdi dalla Centrale a Selinunte; Capodanno blindato, dalle piazze a numero chiuso ai metal detector: l’Italia festeggia con divieti e controlli rafforzati; Niente botti accesso limitato e telecamere | come sarà il capodanno blindato in Duomo. Capodanno blindato in Duomo: varchi e limite a 4.500 persone. Galleria sorvegliata speciale, presìdi dalla Centrale a Selinunte - La piazza più centrale di Milano monitorata con estrema attenzione dopo gli episodi degli ultimi anni. msn.com

Capodanno blindato in piazza Duomo a Milano: accesso limitato a 4.500 persone e massima sicurezza - Il prefetto Sgaraglia conferma le restrizioni per la notte di San Silvestro in piazza Duomo e annuncia nuove telecamere nei punti sensibili per ... affaritaliani.it

Niente botti, accesso limitato e telecamere: come sarà il capodanno blindato in Duomo - Nei giorni scorsi palazzo Marino ha varato un’ordinanza che vieta la distribuzione e la somministrazione di alcolici in contenitore di vetro e lattine all’interno della circonvallazione. milanotoday.it

Capodanno blindato a Trieste: forze schierate, rive chiuse e piazza sotto controllo per la notte di San Silvestro ARTICOLO - - > https://www.triesteallnews.it/2025/12/capodanno-blindato-a-trieste-forze-schierate-rive-chiuse-e-piazza-sotto-controllo-per-la-notte - facebook.com facebook

Capodanno blindato a Imperia, scatta il piano di sicurezza straordinario per San Silvestro x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.