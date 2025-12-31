Durante il periodo di Capodanno, la Valtellina e il Lago di Como registrano un’affluenza elevata, con prenotazioni alberghiere che superano il 90%. La montagna si conferma meta preferita per le festività di fine anno, attirando numerosi visitatori nelle località di Valmalenco, Aprica e Madesimo. Questi dati indicano un interesse crescente verso le destinazioni montane, che continuano a rappresentare una scelta privilegiata per chi desidera trascorrere le festività in un contesto naturale e

È la montagna a essere protagonista dei flussi turistici della fine dell'anno. In Valtellina le prenotazioni alberghiere hanno superato il 90%, con anche Valmalenco, Aprica e Madesimo a registrare ottimi flussi. Quasi sold out anche le strutture ricettive nelle valli bresciane e bergamasche, un trend che proseguirà fino all'Epifania. A comunicarlo in una nota è Confcommercio Lombardia. I laghi lombardi: Como svetta. Ugualmente attrattivi i laghi, nonostante l'inverno non sia la stagione più favorevole. Sul lago di Como gli alberghi aperti sono pieni intorno al 95% per la notte di Capodanno, con numeri più che buoni fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capodanno, alberghi pieni in Valtellina e sul lago di Como. Prenotazioni oltre il 90%

