Capodanno al teatro D’Annunzio con Paolo Conticini | Vi aspetto

Il teatro D’Annunzio di Latina ospiterà il concerto di Capodanno con Paolo Conticini, intitolato “Il mio primo Capodanno”. Un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e accogliere quello nuovo in compagnia di un artista noto e apprezzato. La serata rappresenta un momento di condivisione e convivialità, in un ambiente elegante e sobrio, ideale per iniziare l’anno con serenità e buonumore.

"Il mio primo Capodanno": i cittadini di Latina si preparano a festeggiare la notte di San Silvestro insieme a Paolo Conticini. E' lui infatti l'artista che salirà sul palco per l'11esima edizione del Capodanno al Teatro D'Annunzio di Latina, l'amato evento firmato Pro Loco di Latina.

05.12.2025 LATINA: CAPODANNO CON PAOLO CONTICINI

