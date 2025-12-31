A Lecco, il Capodanno si presenta in modo diverso: nessun evento pubblico previsto, lasciando spazio alle iniziative private. In un contesto che mira a diventare una meta per il turismo outdoor, questa scelta sottolinea un approccio sobrio e discreto, concentrandosi sulle opportunità individuali di festeggiare in modo intimo e riservato. Un modo diverso di accogliere il nuovo anno, rispettando le esigenze di privacy e tranquillità dei cittadini e dei visitatori.

Capodanno al buio e al chiuso a Lecco, nonostante ambisca ad essere la nuova capitale del turismo outdoor. A differenza di Como, dove in centro torna lo spettacolo pirotecnico di San Silvestro sul Lario in centro, su quel ramo di quel lago di Como che volge a mezzogiorno non solo non si potranno sparare botti e petardi, ma non ci saranno nemmeno i fuochi artificiali, né concerti e feste in piazza o eventi pubblici. L’unico brindisi in piazza sarà quello in programma alla Pista di pattinaggio XXL allestita in piazza Giuseppe Garibaldi. "Lasciamo spazio alle proposte di baristi e ristoratori", spiega l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capodanno al buio: "Nessun evento. Spazio ai privati"

Leggi anche: Aree verdi in città e spazio ai privati: al via il progetto di sponsorizzazione delle rotatorie

Leggi anche: Colonia Enel, spazio ai privati. Più di 2 milioni per nuovi servizi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno al buio: Nessun evento. Spazio ai privati.

Capodanno 2026 a Venezia: eventi, spettacoli e tradizioni da vivere in laguna - Una notte tra fuochi d’artificio sul Bacino di San Marco, serate in piazza, cenoni e riti tradizionali: Venezia saluta così il 2025 e accoglie il 2026. siviaggia.it