Capodanno al buio | Nessun evento Spazio ai privati
A Lecco, il Capodanno si presenta in modo diverso: nessun evento pubblico previsto, lasciando spazio alle iniziative private. In un contesto che mira a diventare una meta per il turismo outdoor, questa scelta sottolinea un approccio sobrio e discreto, concentrandosi sulle opportunità individuali di festeggiare in modo intimo e riservato. Un modo diverso di accogliere il nuovo anno, rispettando le esigenze di privacy e tranquillità dei cittadini e dei visitatori.
Capodanno al buio e al chiuso a Lecco, nonostante ambisca ad essere la nuova capitale del turismo outdoor. A differenza di Como, dove in centro torna lo spettacolo pirotecnico di San Silvestro sul Lario in centro, su quel ramo di quel lago di Como che volge a mezzogiorno non solo non si potranno sparare botti e petardi, ma non ci saranno nemmeno i fuochi artificiali, né concerti e feste in piazza o eventi pubblici. L’unico brindisi in piazza sarà quello in programma alla Pista di pattinaggio XXL allestita in piazza Giuseppe Garibaldi. "Lasciamo spazio alle proposte di baristi e ristoratori", spiega l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
