Capodanno affluenza su nelle discoteche | Siamo ottimisti

Il Capodanno a Firenze si avvicina, con un’affluenza prevista in aumento nelle discoteche e nei locali della città. Riccardo Tarantoli, presidente Silb Confcommercio Firenze, esprime ottimismo riguardo alla situazione, sottolineando un clima di fiducia tra operatori e visitatori. La città si prepara a un passaggio di anno all’insegna della convivialità, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto delle normative vigenti.

Firenze, 31 dicembre 2025 - "Il Capodanno a Firenze si preannuncia come una grande festa, con una forte presenza di turisti e un clima positivo", afferma Riccardo Tarantoli, presidente Silb Confcommercio Firenze. Secondo le stime dell’associazione, le presenze nelle discoteche saranno in aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno, con dieci locali aperti per la notte del 31 dicembre. "Ci aspettiamo il pienone, personalmente ho lanciato ai miei associati di prestare maggiore attenzione alla sicurezza" aggiunge. Tarantoli spiega di aver chiesto un incremento della vigilanza privata ai suoi associati e lancia un appello alle istituzioni: "Tolleranza zero verso chi organizza serate illegali, prive dei requisiti necessari, che mettono a rischio i frequentatori". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno, affluenza su nelle discoteche: "Siamo ottimisti" Leggi anche: Discoteche pronte per Capodanno. “Non sono gli anni d’oro ma restiamo attrattivi. Priorità la sicurezza” Leggi anche: Due giovani italiani su tre ottimisti sul futuro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Capodanno, affluenza su nelle discoteche: "Siamo ottimisti" - "Il Capodanno a Firenze si preannuncia come una grande festa, con una forte presenza di turisti e un clima positivo", afferma Riccardo Tarantoli, presidente Silb ... lanazione.it

Capodanno 2026: ovunque tu sia, c’è un concerto in piazza che ti aspetta - Musica dal vivo, countdown collettivo e concertoni: tra grandi eventi nelle metropoli e spettacoli nei borghi più piccoli, c’è davvero l’imbarazzo della scelta ... globalist.it

Capodanno a Napoli, scatta il piano sicurezza: controlli rafforzati e trasporti potenziati - Napoli si prepara al Capodanno: scatta il maxi piano sicurezza per eventi e movida ... sciscianonotizie.it

CINEMA LA FILANDA CORNAREDO - BUEN CAMINO Una programmazione stellare dalla notte di Natale alla notte di Capodanno, che grazie alla vostra affluenza, continuerà sino a domenica 4 gennaio 2026 . Lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 ore 21.00 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.