Capodanno a Trento | i divieti e le cose da sapere per chi festeggerà in piazza Duomo

Per il Capodanno a Trento, in piazza Duomo, sono previste alcune restrizioni per garantire la sicurezza di tutti. È vietato portare vetro, lattine e contenitori chiusi per il consumo di bevande. Queste regole sono fondamentali per favorire una festa sicura e ordinata, rispettando le norme di tutela e convivenza pubblica. È consigliabile informarsi preventivamente sulle disposizioni in vigore per un festeggiamento senza inconvenienti.

A Capodanno in piazza Duomo a Trento niente vetro, lattine e contenitori chiusi per il consumo di bevande. Non solo, perché è fatto divieto assoluto di utilizzare petardi, mortaretti e ogni altro tipo di fuoco pirotecnico in tutta la piazza.Come ogni anno il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha.

