Capodanno a Sydney | momento commemorativo per le vittime di Bondi Beach | VIDEO

Il Capodanno a Sydney ha rappresentato un momento di riflessione e ricordo, dedicato alle vittime di Bondi Beach. L'evento ha unito festeggiamenti e commemorazioni, sottolineando l'importanza di ricordare chi ha perso la vita in quella zona. Questo momento simbolico ha segnato l'inizio del 2026, offrendo un’occasione per riflettere sulla memoria e sulla solidarietà, nel rispetto di un evento che ha coinvolto tutta la comunità.

L'arrivo del 2026 a Sydney è stato festeggiato tra gioie e lacrime: il Capodanno è stata un'occasione per ricordare le vittime di Bondi Beach

