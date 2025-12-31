Capodanno a Roma in campo oltre 2mila agenti della Polizia Locale

Per il Capodanno a Roma, oltre 2.000 agenti della Polizia Locale sono impegnati in un potenziamento dei servizi di vigilanza su tutto il territorio. L'obiettivo è assicurare la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi che si svolgono tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2026, garantendo un passaggio di fine anno tranquillo e ordinato per cittadini e visitatori.

Roma, 31 dicembre 2025 – Grande dispiegamento di donne e uomini della Polizia Locale di Roma Capitale, con servizi di vigilanza rafforzati su tutto il territorio, per garantire il regolare svolgimento dei numerosi eventi organizzati in città tra oggi, ultimo giorno dell'anno e domani, 1° gennaio 2026. Sono q uasi 2000 gli agenti impegnati complessivamente in queste due giornate, non solo per la gestione della viabilità nelle aree interessate dalle principali manifestazioni, ma anche per garantire la sicurezza sulle strade con appositi servizi di controllo e per contrastare fenomeni illeciti e di abusivismo commerciale.

