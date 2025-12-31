Capodanno a Roma | il 31 dicembre in città dagli eventi ai trasporti Tutto quello che c' è da sapere

Il Capodanno a Roma offre un’ampia scelta di eventi e iniziative per accogliere l’anno nuovo. Con circa 438 mila turisti previsti e un incremento rispetto all’anno precedente, la città si prepara ad accogliere visitatori e residenti. In questa guida troverai informazioni utili su eventi, trasporti e consigli pratici per vivere al meglio questa occasione nella capitale.

Roma è pronta a festeggiare l'arrivo del 2026 con decine di eventi in giro per la città. Nella Capitale sono previsti 438 mila arrivi di turisti, +3,85% sul 2024, e oltre un milione di presenze dal 29 dicembre al 3 gennaio. C'è attesa per il concerto del Circo Massimo per il quale è stato.

Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma - Parte il conto alla rovescia per mercoledì 31 dicembre e la Capitale è pronta a fare festa per accogliere turisti e visitatori che si troveranno in città durante questo periodo. tg24.sky.it

Capodanno a teatro: da Roma a Napoli, un brindisi tra musical, cult e risate - Da Roma a Napoli, un Capodanno a teatro tra musical cult, comicità e riletture shakespeariane per salutare l'arrivo del 2026 ... it.blastingnews.com

Botti e petardi di Capodanno Ci eravamo riusciti a rendere Roma una città migliore: il 17 luglio 2025, dopo l'approvazione nei Municipi, l'Assemblea Capitolina aveva approvato la modifica del Regolamento di Polizia Urbana che rendeva permanente il divi - facebook.com facebook

Botti di Capodanno, sequestri di materiale illegale in tutta Italia. A Roma piccola fabbrica scoperta in un condominio, a Palermo sequestrato capannone x.com

