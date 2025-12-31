Capodanno a Prato della Valle scatta l’ordinanza sicurezza

Per il Capodanno a Prato della Valle, sono state adottate misure di sicurezza rafforzate. È vietato l’uso di vetro, lattine, spray e fuochi d’artificio per garantire un evento sicuro e tranquillo. La città di Padova ha predisposto un piano di sorveglianza per tutelare i partecipanti e il rispetto delle normative durante la serata di San Silvestro.

Capodanno in Prato della Valle: stop a vetro, lattine, spray e fuochi d’artificio. Padova si prepara alla notte di San Silvestro con un dispositivo di sicurezza rafforzato per l’area della piazza e le vie limitrofe. In vista della tradizionale Festa di Capodanno del 31 dicembre 2025, il Comune ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

