Capodanno a Pescara concerti gratuiti con Gianna Nannini e Irama

A Pescara, il Capodanno si anima con concerti gratuiti che vedono protagonisti artisti nazionali come Gianna Nannini e Irama. L’evento, promosso dal Comune, offre musica dal vivo e momenti di festa, accompagnati da variazioni nella viabilità cittadina. Un’occasione per vivere le festività in modo semplice e condiviso, nel rispetto delle normative e dell’atmosfera di festa.

Pescara - Musica e grandi eventi per le feste: Pescara celebra il Capodanno con concerti gratuiti, ospiti nazionali, Fiamma Olimpica e modifiche alla viabilità cittadina Cresce l'attesa a Pescara per il Capodanno che vedrà protagonisti due grandi nomi della musica italiana, con concerti gratuiti organizzati dal Comune. Il 31 dicembre, a partire dalle 22, salirà sul palco Gianna Nannini, mentre il 1° gennaio, dalle 19, sarà la volta di Irama. Entrambi gli eventi si svolgeranno sul palco allestito nell'ex area di risulta, lato Nord, spazio individuato dall'amministrazione come fulcro delle celebrazioni.

