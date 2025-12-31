Capodanno a New York | tutto quello che c’è da sapere sul film
Capodanno a New York: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, 31 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Capodanno a New York (New Year’s Eve), film del 2011 diretto da Garry Marshall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio Trama. A New York, la vigilia di capodanno, alcune persone attendono il nuovo anno affrontando nuove avventure, dovendo rimediare a vecchi errori, in compagnia di vecchi amici o accanto ai propri cari; ma ognuno alla fine troverà un motivo in più per festeggiare. Tra queste ci sono Claire, la quale deve far in modo che la caduta annuale della sfera a Times Square vada liscia come l’olio, il tutto in tempo per andare a trovare il padre Stan Harris in fin di vita che muore vedendo la caduta della sfera di Times Square con la figlia, come facevano ogni vigilia di Capodanno insieme. 🔗 Leggi su Tpi.it
Capodanno 2026 a Times Square; New York, Times Square si prepara a celebrare Capodanno e i 250 anni degli Usa; Partire per Capodanno, ma dove? Usa (e New York) mai così lontani. Sì a montagna e capitali europee; Tempesta di neve su New York, migliaia di voli cancellati: le previsioni meteo per Capodanno e cosa sta succedendo.
Tutto pronto per festeggiare il 2026 a New York: testata la sfera di Capodanno sopra Times Square - La sfera di cristallo di New Year's Eve Times Square che verrà sollevata allo scoccare della mezzanotte di New York, ha un peso di 12. msn.com
Una bufera di neve si abbatte su New York: oltre 1600 voli cancellati e strade di Manhattan semideserte, a rischio il Capodanno a Times Square - Una forte tempesta di neve paralizza New York. ilfattoquotidiano.it
“Capodanno a New York”, come finisce e dove è stato girato il cult delle feste? - Scopri come finisce e tutti i dettagli sulle location dove è stato girato "Capodanno a New York", il film del 2011 diretto da Garry Marshall. tag24.it
