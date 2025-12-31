Capodanno a Napoli città blindata e maxi isola pedonale | sicurezza rafforzata fino all’alba

A Napoli, il Capodanno sarà caratterizzato da una maggiore attenzione alla sicurezza, con una vasta isola pedonale che collega il Plebiscito al lungomare e controlli potenziati in tutta la città. La misura mira a garantire un evento sereno per residenti e visitatori, mantenendo un clima di tranquillità fino alle prime ore del nuovo anno.

NAPOLI – Un Capodanno all'insegna della sicurezza, con una maxi isola pedonale dal Plebiscito al lungomare e controlli rafforzati in tutta la città. È il piano messo a punto dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, come racconta Paolo Popoli su Repubblica Napoli, per gestire eventi, concerti e lo spettacolo pirotecnico che accoglieranno il 2026. Le disposizioni sono state definite nel corso della riunione presieduta dal prefetto Michele di Bari, alla presenza del questore Maurizio Agricola, dei comandanti di carabinieri, Guardia di finanza, polizia metropolitana e polizia municipale, insieme con l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu.

