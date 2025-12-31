Capodanno a misura dei giovani a Sarsina | festa fino al mattino

A Sarsina si prepara un Capodanno dedicato ai giovani, con una festa che durerà fino alle prime luci dell’alba. Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con realtà locali, l’evento offre un’occasione per salutare l’anno appena concluso in modo semplice e conviviale, nel rispetto delle tradizioni e dell’atmosfera del territorio. Un momento di socializzazione pensato per chi desidera trascorrere la notte di fine anno in compagnia.

E’ tutto pronto per la festa di Capodanno a Sarsina, un evento speciale, organizzato dalla Pro Loco con il supporto di diverse realtà locali. La serata inizierà alle 23 con un concerto live della band Jbees, che suonerà fino all’una, creando un’atmosfera coinvolgente. Allo scoccare della mezzanotte il cielo di Sarsina si illuminerà con i tradizionali fuochi d’artificio realizzati dalla storica ditta Pirotecnica Soldi di Figline Valdarno, che regaleranno al pubblico uno spettacolo suggestivo e coinvolgente. La festa poi proseguirà con un dj set con Faggia e Nicola Montalti, che faranno ballare il pubblico fino a notte fonda con il loro sound trascinante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

