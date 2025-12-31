Capodanno a Milano dal numero chiuso in Duomo ai divieti su alcol e botti | tutte le regole

Per il Capodanno a Milano sono previste diverse restrizioni, tra cui l’accesso limitato a Piazza Duomo, controlli delle forze dell’ordine e divieti sulla vendita di alcolici e botti. Queste misure mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le celebrazioni. È importante conoscere le disposizioni in vigore per vivere l’evento in modo consapevole e responsabile.

Piazza Duomo a numero chiuso, controlli delle forze dell'ordine, restrizioni alla vendita di alcolici. Anche quest'anno Milano si prepara così alla sera del 31 dicembre, per prevenire episodi di criminalità accaduti in passato. Nello specifico, si prevede un inasprimento dei controlli su tutta la.

