Capodanno a Milano 10 cose da fare l' 1 gennaio 2026
Il 1° gennaio 2026 a Milano offre diverse opportunità per iniziare l’anno con calma e cultura. Dalle mostre e esposizioni immersive alle proposte teatrali e concerti, la città propone attività adatte a diversi gusti. Ecco alcune idee per trascorrere il primo giorno dell’anno, tra arte, musica e momenti di relax, per scoprire Milano in modo semplice e autentico.
Mostre o esposizioni immersive, ma anche teatro e concerti. Ecco qualche idea per trascorrere la giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Quali sono i supermercati aperti a Milano a Capodanno 2026, dove fare la spesa il 31 dicembre el’1 gennaio
Leggi anche: Eventi Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025
Vacanze di Natale e Capodanno a Milano; Natale a Milano: cosa fare per le feste e a Santo Stefano; Mostre e musei aperti; Cosa fare a Milano per le vacanze di Natale 2025 con i figli: musei, spettacoli e attività fino alla Befana.
Le 15 cose da fare a Milano a Capodanno - L’associazione culturale Metromondo (via Appennini 127) propone un Capodanno in chiave solidale. milano.corriere.it
Le violenze di Capodanno in piazza Duomo, i pm verso la richiesta di archiviazione: «Mancano elementi» - Le immagini non hanno restituito alcun indizio o prova per identificare i responsabili e le ragazze che avevano denunciato non hanno reso alcuna testimonianza. milano.corriere.it
Centro blindato e diverse regole speciali in vigore. Il Capodanno di Milano - facebook.com facebook
Capodanno 2026 a Milano: serate ed eventi nei migliori locali. Cenoni, concerti, musical e spettacoli teatrali x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.