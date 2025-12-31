Capodanno a Latina con Paolo Conticini | Vi aspetto al teatro D’Annunzio

Il Capodanno a Latina si prepara ad accogliere Paolo Conticini, che si esibirà al teatro D’Annunzio. L’attore invita i cittadini a condividere con lui la notte di San Silvestro, offrendo un’occasione di intrattenimento e convivialità. Un evento pensato per vivere insieme un momento di festa e di condivisione, nel rispetto delle tradizioni e della cultura locale.

"Il mio primo Capodanno": i cittadini di Latina si preparano a festeggiare la notte di San Silvestro insieme a Paolo Conticini. E' lui infatti l'artista che salirà sul palco per l'11esima edizione del Capodanno al Teatro D'Annunzio di Latina, l'amato evento firmato Pro Loco di Latina

05.12.2025 LATINA: CAPODANNO CON PAOLO CONTICINI

