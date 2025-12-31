Capodanno a Lacedonia | musica ed energia al Club del Teatro

Capodanno a Lacedonia al Club del Teatro offre un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e buona compagnia. La serata propone un ambiente tranquillo e piacevole, ideale per trascorrere il passaggio di anno in modo semplice e rilassato. Un evento pensato per chi desidera salutare il 2023 in un’atmosfera conviviale, all’insegna di musica e momenti di convivialità.

Lacedonia si prepara a salutare il nuovo anno con una notte all’insegna della musica e del divertimento. Il 31 dicembre il Club del Teatro ospita il New Year Party, evento che promette di accendere la notte irpina con sonorità coinvolgenti e un’atmosfera carica di energia.Protagonista in console. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

