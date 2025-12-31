Capodanno a Foligno il concertone in piazza | cambia la viabilità I divieti per alcol e botti

Per il Capodanno a Foligno, in piazza della Repubblica, sono previste modifiche alla viabilità e restrizioni per garantire la sicurezza durante l’evento “Capodanno al Centro del Mondo” il 31 dicembre e 1° gennaio 2026. Sono in vigore divieti di consumo di alcol e uso di botti, con l’obiettivo di assicurare un ambiente sicuro e ordinato per tutti i partecipanti.

"Cambio della viabilità e ordinanze per la sicurezza per garantire a Foligno la manifestazione "Capodanno al Centro del Mondo", che avrà luogo in Piazza della Repubblica il giorno 31 dicembre e il 1° gennaio 2026. Le modifiche alla viabilità: sarà prolungato l'orario della zona a traffico.

