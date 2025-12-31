Capodanno a Cinecittà World | 12 ore di divertimento non-stop

Celebra il Capodanno a Cinecittà World, il parco dedicato al cinema e alla televisione di Roma. Per 12 ore consecutive, il parco offre un programma ricco di attività e intrattenimento, garantendo un’esperienza unica per tutti gli ospiti. Un’occasione per accogliere il nuovo anno in un ambiente speciale, con momenti di svago e divertimento, nel rispetto di un’offerta sobria e di qualità.

A Cinecittà World esplode la festa di Capodanno più grande d’Italia: il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dà il benvenuto al 2026 con 12 ore di divertimento non-stop, ecco il programma e gli ospiti. A Cinecittà World esplode la festa di Capodanno più grande d’Italia. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dà il benvenuto al 2026 con 12 ore di divertimento non-stop: dalle 18 alle 6 del mattino, gli ospiti possono vivere la notte più lunga dell’anno tra 40 attrazioni aperte fino a notte, 4 cene e cenoni a tema per tutti i gusti e 4 stage musicali che propongono generi differenti, per un viaggio in musica che spazia dalla commerciale al reggaeton, dal revival alla techno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Capodanno a Cinecittà World: 12 ore di divertimento non-stop Leggi anche: Capodanno a Cinecittà World: 12 ore di divertimento non-stop Leggi anche: Capodanno a Roma: 12 ore di divertimento non-stop tra musica, attrazioni e fuochi d’artificio a Cinecittà World Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno a Cinecittà World - Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dà il benvenuto al 2026 con 12 ore di divertimento in un unico biglietto. rainews.it

Capodanno a Cinecittà World: 12 ore di divertimento per tutti - Cinecittà World è pronto a salutare il 2026 con una notte da ricordare: 12 ore di festa no- style.corriere.it

CAPODANNO: GLI APPUNTAMENTI A CINECITTA' WORLD

30 dicembre – Manca 1 giorno -1 giorno al Capodanno di Cinecittà World! Domani alle 18 si accendono i palchi, si aprono le attrazioni e parte la festa che dura fino alle 6 del mattino. Se non hai ancora preso il biglietto… questo è il momento! cinecitta - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.