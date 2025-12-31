Capodanno a Catania sequestrata una bomba pirotecnica da record

A Catania, durante i festeggiamenti di Capodanno, è stata sequestrata una potente bomba pirotecnica. Tre persone sono state arrestate per aver detenuto e portato illegalmente in pubblico manufatti esplosivi. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato rischi per la sicurezza pubblica e sottolinea l'importanza di rispettare le norme sulla vendita e l'uso di materiali pirotecnici.

Tre uomini sono stati arrestati a Catania per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di manufatti esplosivi. Si tratta di due fratelli di 25 e 29 anni e di un loro operaio di 28. I primi sono i titolari di una fabbrica di fuochi d'artificio e trasportavano all'interno di un furgone 220 chili di esplosivo diviso in diversi ordigni in vista di Capodanno. Tra questi anche una bomba pirotecnica di quasi 12 kg. I tre hanno risposto alle autorità, al momento dell'arresto, di stare preparando uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa. Tutto il materiale era privo di etichette che ne attestassero la provenienza.

Sequestrato furgone con "Bomba di Capodanno" e 220 kg di esplosivi - Una vera e propria santabarbara ospitata su un camion è stata scoperta e sequestrata oggi dalla polizia di Catania. msn.com

Botti di Capodanno, sequestro da record a Catania: bomba pirotecnica da quasi 12 kg, tre arresti - I tre si sono difesi sostenendo di dover preparare uno spettacolo per le proprie famiglie e i vicini di casa ... adnkronos.com

