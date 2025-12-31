Capodanno a casa la ragazza ferita in piazza Nascè da un colpo di fucile dimessa dall' ospedale

Dopo dieci giorni di ricovero presso Villa Sofia, torna a casa la donna di 33 anni ferita da un colpo di fucile in piazza Nascè durante i festeggiamenti di Capodanno. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità, evidenziando la gravità dell’incidente. Ora, la paziente si trova in fase di recupero, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Dopo dieci giorni passati a Villa Sofia torna a casa la 33enne ferita da un colpo di fucile in piazza Nascè. Trascorrerà il Capodanno in famiglia dunque, dopo essere stata ricoverata in ospedale dalla notte del 21 dicembre, quando è stata raggiunta da una scarica di pallini tra spalla e collo. A. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

