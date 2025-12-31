Capodanno a casa la ragazza ferita in piazza Nascè da un colpo di fucile dimessa dall' ospedale
Dopo dieci giorni di ricovero presso Villa Sofia, torna a casa la donna di 33 anni ferita da un colpo di fucile in piazza Nascè durante i festeggiamenti di Capodanno. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità, evidenziando la gravità dell’incidente. Ora, la paziente si trova in fase di recupero, mentre le indagini continuano per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Dopo dieci giorni passati a Villa Sofia torna a casa la 33enne ferita da un colpo di fucile in piazza Nascè. Trascorrerà il Capodanno in famiglia dunque, dopo essere stata ricoverata in ospedale dalla notte del 21 dicembre, quando è stata raggiunta da una scarica di pallini tra spalla e collo. A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Capodanno a casa, la ragazza ferita in piazza Nascè da un colpo di fucile dimessa dall'ospedale
Trascorrerà il Capodanno a casa la donna ferita a piazza Nascè - PALERMO – Trascorrerà il Capodanno a casa Valentina Peonio, 33 anni, la donna ferita da un colpo di fucile sparato in piazza Nascè, a Palermo, la notte tra sabato 19 e domenica 20 dicembre scorso. livesicilia.it
