Capodanno a Bergamo piazzale Alpini ancora sold out con Voglio Tornare Negli Anni 90

Il Capodanno a Bergamo, con l’evento “Voglio Tornare Negli Anni 90” al Piazzale Alpini, si conferma anche quest’anno sold out, replicando il successo dello scorso anno. L’appuntamento rappresenta un’occasione per celebrare la notte di fine anno in un contesto consolidato e apprezzato, offrendo un momento di aggregazione e musica in un’atmosfera semplice e coinvolgente.

Dopo lo straordinario successo e il tutto esaurito dello scorso anno, Voglio Tornare Negli Anni 90 sarà nuovamente a NXT, in Piazzale degli Alpini a Bergamo nella notte più celebrata dell’anno ed anche quest’anno raggiunge il sold out. Il 31 dicembre l’attesa del nuovo anno sarà in compagnia del live show anni 90, che si conferma il più amato di sempre facendo registrare il pieno di prenotazioni. Sarà una grande festa in piazza che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e la musica di un decennio iconico, che ha fatto la storia. Un viaggio emozionante attraverso gli anni ’90, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Capodanno a Bergamo, sold out a piazzale degli Alpini: gli eventi

Leggi anche: Capodanno a Bergamo, da piazzale degli Alpini a ChorusLife

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno in piazzale Alpini all’insegna della sicurezza: le regole del Comune di Bergamo; Capodanno 2026 in piazzale Alpini, l'ordinanza del Comune di Bergamo: ecco le regole da rispettare; Capodanno Bergamo 2025-2026: le iniziative in città e provincia. All'Uci Orio proiezioni di mezzanotte (con lo sconto); Capodanno in piazza a Bergamo e Selvino.

Capodanno a Bergamo, sold out a piazzale degli Alpini - Tutto esaurito per l’evento di Capodanno organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining production. ecodibergamo.it