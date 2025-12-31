Capodanno a -2°C primi giorni del 2026 senza pioggia e fine settimana soleggiato a Torino | le previsioni
Per il primo fine settimana del 2026, Torino gode di temperature intorno ai -2°C e condizioni di stabilità, senza pioggia. Le previsioni indicano un inizio d’anno caratterizzato da giornate soleggiate e clima asciutto, grazie alla protezione della catena alpina. Un’occasione per vivere le prime giornate del nuovo anno in tranquillità, approfittando di un tempo favorevole che durerà almeno fino all’Epifania.
“Il 2026 inizierà all’insegna del tempo stabile sul Piemonte che, sottovento alla catena alpina, non vedrà precipitazioni almeno sino all’Epifania. L’aria fredda giunta in questo fine 2025 si farà sentire nella notte di San Silvestro e nella mattinata di Capodanno, con minime prossime a -1-2°C. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
