Capodanno a -2°C primi giorni del 2026 senza pioggia e fine settimana soleggiato a Torino | le previsioni

Per il primo fine settimana del 2026, Torino gode di temperature intorno ai -2°C e condizioni di stabilità, senza pioggia. Le previsioni indicano un inizio d’anno caratterizzato da giornate soleggiate e clima asciutto, grazie alla protezione della catena alpina. Un’occasione per vivere le prime giornate del nuovo anno in tranquillità, approfittando di un tempo favorevole che durerà almeno fino all’Epifania.

Tendenza 15 giorni: meteo Natale e Santo Stefano. Anticiclone in declino, perturbazione in arrivo

