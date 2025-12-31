Capodanno 2026 rischio ghiaccio | a Firenze mezzi spargisale in azione

Per il Capodanno 2026, Firenze si prepara alle basse temperature con l’attivazione di mezzi spargisale dalla sala operativa della protezione civile. La diminuzione delle temperature prevista per la sera del 31 dicembre 2025 ha portato l’adozione di misure preventive per garantire la sicurezza nelle strade della città. Questo intervento mira a ridurre i rischi legati al rischio ghiaccio, garantendo un accesso sicuro e regolare durante le festività di fine anno.

La sala operativa della protezione civile a Firenze, si legge in una nota, ha attivato le misure necessarie per fronteggiare eventuali criticità legate al calo delle temperature che vedranno una significativa diminuzione stasera, 31 dicembre 2025

