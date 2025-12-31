Capodanno 2026 petardo gli esplode in mano | muore 40enne a Roma
Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 a Roma, un uomo di 40 anni è deceduto dopo che un petardo gli è esploso in mano. L’incidente si è verificato prima della mezzanotte, evidenziando i pericoli legati all’uso di fuochi d’artificio durante le festività. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per evitare tragedie simili.
Ancora non è arrivata la mezzanotte e i festeggiamenti per il Capodanno 2026 fanno già registrare la prima vittima. Un uomo di circa 40 anni è morto a seguito dell'esplosione di un petardo che gli è scoppiato in mano. La tragedia, secondo quanto apprende LaPresse, è avvenuta in provincia di Roma, nel quartiere di Acilia in via Corte Maggiore 19, poco distante dal litorale romano. La vittima sarebbe deceduta per una grave emorragia provocata dall'amputazione della mano. Sul posto i carabinieri e il 118.
